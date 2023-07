Concert de guitare jazz/world D941 Boissy-lès-Perche, 24 juillet 2023, Boissy-lès-Perche.

Boissy-lès-Perche,Eure-et-Loir

Concert de guitare exceptionnel avec 2 virtuoses de la musique : Antoine Boyer et Samuelito Sangitananda qui sont des artistes de renom dans leur domaine. Thalica project – guitaristes de flamenco. Se produiront également les élèves du stage organisé par Samuelito Sangitananda..

Exceptional guitar concert with 2 musical virtuosos: Antoine Boyer and Samuelito Sangitananda, renowned artists in their field. Thalica project – flamenco guitarists. Students from Samuelito Sangitananda’s workshop will also perform.

Un concierto de guitarra excepcional con 2 virtuosos de la música: Antoine Boyer y Samuelito Sangitananda, ambos artistas de renombre en su campo. Proyecto Thalica – guitarristas flamencos. También actuarán los alumnos del curso organizado por Samuelito Sangitananda.

Außergewöhnliches Gitarrenkonzert mit 2 Musikvirtuosen: Antoine Boyer und Samuelito Sangitananda, die auf ihrem Gebiet zu den renommiertesten Künstlern gehören. Thalica project – Flamencogitarristen. Es treten auch die Schüler des von Samuelito Sangitananda organisierten Workshops auf.

