Cet évènement est passé Visite de l’atelier de sellerie et atelier d’initiation du Haras du Pin D926 Le Pin-au-Haras Catégories d’Évènement: Le Pin-au-Haras

Orne Visite de l’atelier de sellerie et atelier d’initiation du Haras du Pin D926 Le Pin-au-Haras, 6 juillet 2023, Le Pin-au-Haras. Le Pin-au-Haras Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2023-07-06 11:00:00

fin : 2023-08-31 12:00:00 En été, lors de votre venue au Haras national du Pin, vous pourrez découvrir l’atelier de Mathilde Costeux, artisan sellier-harnacheur issue de la formation portée par l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation. Mathilde est installée dans….

En été, lors de votre venue au Haras national du Pin, vous pourrez découvrir l’atelier de Mathilde Costeux, artisan sellier-harnacheur issue de la formation portée par l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation. Mathilde est installée dans…

En été, lors de votre venue au Haras national du Pin, vous pourrez découvrir l’atelier de Mathilde Costeux, artisan sellier-harnacheur issue de la formation portée par l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation. Mathilde est installée dans l’ancienne sellerie du Haras et y confectionne des selles sur-mesure mais également des articles de sellerie-maroquinerie. Des visites de son atelier sont proposées à la visite tous les jeudis à 11h en juillet et en août. Vous y découvrirez les différentes techniques du travail du cuir jusqu’au produit final. Durée 45 mn. Des ateliers d’initiation sont proposés afin de pouvoir pratiquer les gestes et technicités de cet artisanat, et repartir ensuite avec votre création. Si vous souhaitez vous initier au travail du cuir et fabriquer votre propre ceinture, proposez-nous 2 dates au choix, 3 semaines à l’avance, pour vérifier les disponibilités. Durée : 2h. Minimum 3 et maximum 6 participants. EUR.

D926

Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie

Mise à jour le 2023-09-28 par Orne Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Le Pin-au-Haras, Orne Autres Code postal 61310 Lieu D926 Adresse D926 Ville Le Pin-au-Haras Departement Orne Lieu Ville D926 Le Pin-au-Haras Latitude 48.73964 Longitude 0.14786 latitude longitude 48.73964;0.14786

D926 Le Pin-au-Haras Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pin-au-haras/