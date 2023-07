Fête de l’école de l’O D918 Rte d’Ascain Saint-Jean-de-Luz, 1 juillet 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Fête de l’école de l’O le samedi 1er juillet de 14h30 à 17h à la piscine de Saint-Jean-de-Luz.

Entrée gratuite pour les abonnés.

Plein de surprises à gagner !

Viens réaliser les défis aquatiques !

A partir de 5 ans.

Attention les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte..

2023-07-01 fin : 2023-07-01 17:00:00. .

D918 Rte d’Ascain Piscine

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Fête de l’école de l’O on Saturday July 1 from 2:30 pm to 5 pm at the Saint-Jean-de-Luz swimming pool.

Free admission for subscribers.

Lots of surprises to be won!

Come and complete the aquatic challenges!

Ages 5 and up.

Children under 10 must be accompanied by an adult.

Fiesta escolar el sábado 1 de julio de 14.30 a 17.00 horas en la piscina de Saint-Jean-de-Luz.

Entrada gratuita para los abonados.

¡Muchas sorpresas para ganar!

¡Ven a completar los desafíos acuáticos!

Para niños a partir de 5 años.

Los menores de 10 años deben ir acompañados de un adulto.

Schulfest der O-Schule am Samstag, den 1. Juli, von 14.30 bis 17.00 Uhr im Schwimmbad von Saint-Jean-de-Luz.

Freier Eintritt für Abonnenten.

Viele Überraschungen zu gewinnen!

Komm und mach die Wasserherausforderungen!

Ab einem Alter von 5 Jahren.

Achtung Kinder unter 10 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme Pays Basque