Rando – Recyclage à tous les étages D918 Eaux-Bonnes, 7 octobre 2023, Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes,Pyrénées-Atlantiques

C’est moment de se promener en forêt. Tout est calme et pourtant un chantier fantastique se déroule sous nos pieds, dans cet arbre mort et autour de cette carcasse plus haut dans les estives. Randonnée douce à la découverte de ces indispensables as du recyclage.

À partir de 7ans..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:00:00. EUR.

D918 Station de Gourette

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



It’s time for a walk in the forest. All is quiet, yet a fantastic worksite is unfolding beneath our feet, in this dead tree and around this carcass higher up in the estives. A gentle walk to discover these indispensable recycling aces.

From age 7.

Es hora de dar un paseo por el bosque. Todo está tranquilo y, sin embargo, un sitio fantástico se despliega bajo nuestros pies, en este árbol muerto y alrededor de este cadáver más arriba, en los pastos de montaña. Un paseo suave para descubrir estos ases indispensables del reciclaje.

Para niños a partir de 7 años.

Es ist Zeit für einen Spaziergang im Wald. Alles ist ruhig und doch findet unter unseren Füßen eine fantastische Baustelle statt, in diesem toten Baum und rund um diesen Kadaver weiter oben in den Sommermonaten. Eine sanfte Wanderung zur Entdeckung dieser unentbehrlichen Recycling-Asse.

Ab 7 Jahren.

