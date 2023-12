MARCHÉ DE LA TRUFFE ET DU VIN D909 Laurens, 6 janvier 2024, Laurens.

Laurens Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 09:30:00

fin : 2024-01-06 14:00:00

Nous vous attendons nombreux pour la 4ème édition du marché de la Truffe et du Vin. Venez rencontrer les producteurs de Truffes de l’Hérault et les producteurs de Vins de l’AOC Faugères, au magasin de l’Oustal des schistes de 9h30 à 14h00. Entrée libre..

D909

Laurens 34480 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-27 par OT AVANT-MONTS