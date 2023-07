Ateliers après-midi et soirée astronomie D9 Bazas, 21 juillet 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

L’association Jalles Astronomie de Bordeaux vous accueille pour une après-midi et soirée au lac de la Prade pour vous permettre de mieux comprendre l’influence de l’astronomie sur la nature. Les enfants pourront participer à des ateliers tandis que les plus grands assisteront à une conférence ainsi qu’à un temps d’observation du ciel en soirée !

– 16h-17h30 : Ateliers pour les enfants.

– 20h30 : Conférence « Le système solaire et l’histoire de l’astronomie ».

– 22h : Observation du ciel étoilé.

Thématique de la conférence d’1h30 « tout ce que vous souhaitez savoir sur la lune sans jamais oser le demander ». Ateliers enfants à partir de 14h avec réalisation de fusées à comprimé effervescent pour très jeunes enfants, réalisation d’un cadran solaire pour les jeunes enfants. Observation du soleil, à l’aide d’une ou deux lunettes spécifiques (en journée) et le soir observation nocturne (avec 2-.

D9 Lac de la Prade

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Bordeaux?s Jalles Astronomie association welcomes you to Lac de la Prade for an afternoon and evening to learn more about the influence of astronomy on nature. Children will be able to take part in workshops, while older children will enjoy a lecture and an evening sky-watching session!

– 4pm – 5:30pm: Workshops for children.

– 8.30pm: Lecture « The solar system and the history of astronomy ».

– 10pm: Starry sky observation.

Theme of the 1.5-hour lecture: « Everything you wanted to know about the moon but were afraid to ask ». Children’s workshops from 2 p.m. with effervescent rocket-making for very young children, and sundial-making for younger children. Sun observation with one or two special sunglasses (during the day) and night observation (with 2-way sunglasses)

La asociación Jalles Astronomie de Burdeos le espera en el lago de la Prade para una tarde y una noche en las que aprenderá más sobre la influencia de la astronomía en la naturaleza. Los niños podrán participar en talleres, mientras que los mayores disfrutarán de una charla y de una tarde de observación del cielo

– 16.00-17.30 h: Talleres para niños.

– 20.30 h: Conferencia « El sistema solar y la historia de la astronomía ».

– 22.00 h: Observación del cielo estrellado.

El tema de la conferencia, de una hora y media de duración, es « Todo lo que querías saber sobre la Luna y no te atrevías a preguntar ». Talleres infantiles a partir de las 14.00 h: fabricación de cohetes de pastillas efervescentes para los más pequeños y fabricación de un reloj de sol para los más pequeños. Observación del Sol, con una o dos gafas especiales (durante el día) y observación nocturna (con 2-

Der Verein Jalles Astronomie aus Bordeaux empfängt Sie für einen Nachmittag und Abend am Lac de la Prade, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, den Einfluss der Astronomie auf die Natur besser zu verstehen. Kinder können an Workshops teilnehmen, während die Älteren einen Vortrag sowie eine abendliche Himmelsbeobachtung erleben werden!

– 16.00-17.30 Uhr: Workshops für Kinder.

– 20.30 Uhr: Vortrag « Das Sonnensystem und die Geschichte der Astronomie ».

– 22.00 Uhr: Beobachtung des Sternenhimmels.

Thema der 1,5-stündigen Konferenz « Alles, was Sie über den Mond wissen wollen, aber nie zu fragen wagen ». Kinderworkshops ab 14 Uhr: Herstellung von Brausetabletten-Raketen für sehr kleine Kinder, Herstellung einer Sonnenuhr für kleine Kinder. Sonnenbeobachtung mithilfe einer oder zwei spezieller Brillen (tagsüber) und abends Nachtbeobachtung (mit 2- oder 3-facher Vergrößerung)

