Rallye nature – Les insectes D9 Bazas, 28 juin 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Le Lac de la Prade à Bazas abrite des animaux tous plus étonnants les uns que les autres. Munis d’une carte quadrillée du site, parcourez l’étendue du lac pour découvrir les insectes tout en s’amusant. Pour chaque petit jeu effectué, un indice vous sera donné. Votre mission si vous l’acceptez ? Percer les secrets de la biodiversité du lac ! Une sortie à faire en famille..

2023-06-28 à ; fin : 2023-06-28 16:00:00. EUR.

D9 Lac de la Prade

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Lac de la Prade in Bazas is home to some amazing animals. Equipped with a grid map of the site, you can explore the lake and discover the insects in a fun way. For each game you play, you’ll be given a clue. Your mission if you accept it? Unlock the secrets of the lake’s biodiversity! A family outing.

El lago de la Prade, en Bazas, alberga animales asombrosos. Provisto de un mapa cuadriculado del lugar, recorre el lago para descubrir los insectos y divertirte al mismo tiempo. Por cada partida que juegues, recibirás una pista. ¿Tu misión si la aceptas? ¡Desvelar los secretos de la biodiversidad del lago! Una excursión en familia.

Der Lac de la Prade in Bazas beherbergt eine Vielzahl von Tieren, von denen eines erstaunlicher ist als das andere. Ausgestattet mit einer quadratischen Karte des Geländes, durchstreifen Sie die Weite des Sees, um die Insekten zu entdecken und dabei Spaß zu haben. Für jedes kleine Spiel, das Sie absolvieren, erhalten Sie einen Hinweis. Ihre Aufgabe, wenn Sie ihn annehmen? Die Geheimnisse der Biodiversität des Sees zu lüften! Ein Ausflug für die ganze Familie.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT du Bazadais