Les rapaces nocturnes, seigneurs de la nuit D9 Bazas, 3 mars 2023, Bazas.

Bazas Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-03-03 20:00:00

fin : 2023-03-03 22:00:00

Peu visibles, chasseurs hors pairs, chargés de symboles, les chouettes et hiboux se découvrent à vous durant cette soirée au Lac de la Prade..

Peu visibles, chasseurs hors pairs, chargés de symboles, les chouettes et hiboux se découvrent à vous durant cette soirée au Lac de la Prade.

Peu visibles, chasseurs hors pairs, chargés de symboles, les chouettes et hiboux se découvrent à vous durant cette soirée au Lac de la Prade.

EUR.

D9 Lac de la Prade

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-10-19 par OT du Bazadais