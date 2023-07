La chauve-souris, étonnant mammifère volant D9 Bazas, 2 septembre 2022, Bazas.

Bazas,Gironde

Souvent peu connus, les chiroptères sont des animaux fascinants. Seuls

mammifères à pouvoir voler avec leurs propres mains, ils sont à découvrir en salle et sur le terrain, au lac de la Prade..

2022-09-02 fin : 2022-09-02 22:00:00. .

D9 Lac de la Prade

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Often little-known, chiropterans are fascinating animals. The only

the only mammals that can fly with their own hands, they can be discovered both indoors and out in the field at Lac de la Prade.

Los quirópteros suelen ser animales poco conocidos pero fascinantes. Los únicos

únicos mamíferos que pueden volar con sus propias manos, pueden descubrirse tanto en el interior como en el campo en el Lago de la Prade.

Die oft wenig bekannten Chiroptera sind faszinierende Tiere. Als einzige

als einzige Säugetiere, die mit ihren eigenen Händen fliegen können, sind sie im Saal und vor Ort am Lac de la Prade zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT du Bazadais