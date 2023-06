Les balades de Corentin – Musique botanique D9 Bazas, 25 août 2022, Bazas.

Bazas,Gironde

Venez découvrir la biodiversité de manière ludique ! Laissez-vous embarquer pour une balade commentée par Corentin Sauvaget sur les berges du lac de la Prade, ponctuée d’ateliers de création artistiques et/ou de petits bricolages qui seront l’occasion de partager un temps familial de découverte de la nature de proximité.

Fabrication d’objets sonores à partir de végétaux présents sur le site (kazou en sureau, sifflets de noisette et glands, flûtes de pan en renouée, guiro en bambou…)..

D9 Lac de la Prade

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover biodiversity in a playful way! Let yourself be taken on a walk commented by Corentin Sauvaget on the banks of the lake of La Prade, punctuated by artistic creation workshops and/or small crafts which will be the occasion to share a family time of discovery of the nature of proximity

Making sound objects from plants present on the site (elderberry kazoos, hazelnut and acorn whistles, pan flutes made of knotweed, bamboo guiro…).

Descubra la biodiversidad de forma lúdica Déjese llevar por Corentin Sauvaget en un paseo guiado por las orillas del lago de la Prade, salpicado de talleres creativos de artesanía, que le permitirán compartir un rato en familia con los amantes de la naturaleza local.

Fabricación de objetos sonoros a partir de plantas del lugar (kazoos de saúco, silbatos de avellana y bellota, zampoñas de knotweed, guiro de bambú, etc.).

Entdecken Sie die Biodiversität auf spielerische Weise! Lassen Sie sich auf einen von Corentin Sauvaget kommentierten Spaziergang entlang der Ufer des Lac de la Prade ein, der von künstlerischen Workshops und/oder kleinen Basteleien unterbrochen wird und die Gelegenheit bietet, gemeinsam mit der ganzen Familie die Natur in der Umgebung zu entdecken.

Herstellung von Klangobjekten aus Pflanzen, die an diesem Ort vorkommen (Kazou aus Holunder, Pfeifen aus Haselnuss und Eicheln, Panflöten aus Knöterich, Guiro aus Bambus…).

