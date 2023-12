Sortie nature, au fil de l’eau D9 Bazas, 9 août 2023, Bazas.

Bazas Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-08-09 10:00:00

fin : 2023-08-09 12:00:00

Partons en balade dans un milieu naturel et tentons d’en apprendre un peu plus sur la faune et la flore. Les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et bien d’autres animaux peuplant la nature environnante n’auront plus de secrets pour les enfants !.

Partons en balade dans un milieu naturel et tentons d’en apprendre un peu plus sur la faune et la flore. Les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et bien d’autres animaux peuplant la nature environnante n’auront plus de secrets pour les enfants !

Partons en balade dans un milieu naturel et tentons d’en apprendre un peu plus sur la faune et la flore. Les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et bien d’autres animaux peuplant la nature environnante n’auront plus de secrets pour les enfants !

EUR.

D9 Lac de la Prade

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-10-19 par OT du Bazadais