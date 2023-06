Escape game nature au lac de la Prade D9 Bazas, 5 août 2022, Bazas.

Bazas,Gironde

Nouvelle activité autour du Lac de la Prade, organisée par Manu Obry, passionné de nature et de grands espaces, respectueux de l’environnement et œuvrant pour l’écotourisme.

Cet Escape Game a pour but de faire découvrir le Lac de la Prade, ses mystères, sa faune, sa flore, ses secrets… Partez à la découverte du Lac, menez l’enquête et résolvez l’énigme et les mystères qui jalonnent le parcours !

Vous ressortirez enrichis et incollables sur les secrets du Lac !.

2022-08-05 à ; fin : 2022-08-05 13:00:00. .

D9 Lac de la Prade

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



New activity around the Lac de la Prade, organized by Manu Obry, passionate about nature and wide open spaces, respectful of the environment and working for ecotourism.

The aim of this Escape Game is to discover the Lac de la Prade, its mysteries, its fauna, its flora, its secrets… Go and discover the lake, lead the investigation and solve the enigma and the mysteries along the way!

You will come out enriched and untold about the secrets of the lake!

Una nueva actividad en torno al Lago de la Prade, organizada por Manu Obry, un apasionado de la naturaleza y los grandes espacios, respetuoso con el medio ambiente y promotor del ecoturismo.

El objetivo de este Juego de Escape es ayudarle a descubrir el Lago de la Prade, sus misterios, su fauna, su flora, sus secretos? Salga a descubrir el lago, investigue y resuelva los enigmas y misterios por el camino

¡Saldrás conociendo todos los secretos del lago!

Neue Aktivität rund um den Lac de la Prade, organisiert von Manu Obry, einem leidenschaftlichen Naturliebhaber, der die Umwelt respektiert und sich für den Ökotourismus einsetzt.

Ziel dieses Escape Games ist es, den Lac de la Prade, seine Geheimnisse, seine Fauna, seine Flora und seine Geheimnisse zu entdecken Entdecken Sie den See, stellen Sie Nachforschungen an und lösen Sie das Rätsel und die Geheimnisse, die den Weg säumen!

Sie werden die Geheimnisse des Sees kennenlernen!

Mise à jour le 2023-06-08 par OT du Bazadais