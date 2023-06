A la découverte des papillons et des libellules D9 Bazas, 1 juillet 2022, Bazas.

Bazas,Gironde

Partez à la découverte des libellules au travers du film « l’Appel des Libellules »

Tour à tour bêtes des profondeurs, prédatrices farouches et danseuses de haut vol, les libellules sont des êtres multiples aux métamorphoses fascinantes. Bien qu’elles comptent parmi les plus anciens insectes volants, les voilà aujourd’hui menacées. Leur déclin témoigne du mauvais état de nos biotopes et surtout d’une ressource essentielle : l’eau douce.

Réalisé par Marie Daniel et Fabien Mazzocco) !

Puis dégustez sur les bords du lac, votre pique-nique apporté par vos soins. Une fois la nuit tombée, observez les papillons de nuit grâce l’installation d’un piège lumineux par l’animateur du Cen Nouvelle-Aquitaine..

2022-07-01

D9 Lac de la Prade

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover dragonflies through the film « L’Appel des Libellules »

By turns beasts of the deep, fierce predators and high-flying dancers, dragonflies are multiple beings with fascinating metamorphoses. Although they are among the oldest flying insects, they are now under threat. Their decline reflects the poor state of our biotopes and, above all, of an essential resource: freshwater.

Directed by Marie Daniel and Fabien Mazzocco)!

Then enjoy a picnic lunch on the lakeshore. After dark, watch for moths with a light trap set up by the Cen Nouvelle-Aquitaine animator.

Descubra las libélulas a través de la película « La llamada de las libélulas »

A la vez bestias de las profundidades, feroces depredadoras y bailarinas de altos vuelos, las libélulas son seres múltiples con metamorfosis fascinantes. Aunque se cuentan entre los insectos voladores más antiguos, hoy están amenazadas. Su declive refleja el mal estado de nuestros biotopos y, sobre todo, de un recurso esencial: el agua dulce.

¡Dirigido por Marie Daniel y Fabien Mazzocco)!

A continuación, disfrute de un almuerzo campestre a orillas del lago. Una vez caída la noche, observe las polillas con una trampa de luz instalada por un guía de Cen Nouvelle-Aquitaine.

Entdecken Sie die Libellen mit dem Film « Der Ruf der Libellen »

Libellen sind vielgestaltige Wesen mit faszinierenden Metamorphosen, die von Tieren der Tiefsee über scheue Räuber bis hin zu hochfliegenden Tänzern reichen. Obwohl sie zu den ältesten fliegenden Insekten gehören, sind sie heute bedroht. Ihr Rückgang ist ein Zeichen für den schlechten Zustand unserer Biotope und vor allem einer wichtigen Ressource: Süßwasser.

Regie: Marie Daniel und Fabien Mazzocco)!

Anschließend können Sie Ihr mitgebrachtes Picknick am Seeufer genießen. Nach Einbruch der Dunkelheit können Sie dank einer Lichtfalle, die von einem Betreuer des Cen Nouvelle-Aquitaine aufgestellt wurde, Nachtfalter beobachten.

