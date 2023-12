Les orchidées sauvages au lac de la Prade D9 Bazas Catégories d’Évènement: Bazas

Gironde Les orchidées sauvages au lac de la Prade D9 Bazas, 25 mai 2024, Bazas. Bazas Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 15:00:00

fin : 2024-05-25 17:00:00 Les orchidées, vous connaissez ? Partez sur les traces des orchidées sauvages du lac de la Prade accompagné par un animateur nature de L’Auringleta..

Les orchidées, vous connaissez ? Partez sur les traces des orchidées sauvages du lac de la Prade accompagné par un animateur nature de L’Auringleta.

Les orchidées, vous connaissez ? Partez sur les traces des orchidées sauvages du lac de la Prade accompagné par un animateur nature de L’Auringleta. EUR.

D9 Lac de la Prade

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-10-19 par OT du Bazadais Détails Catégories d’Évènement: Bazas, Gironde Autres Code postal 33430 Lieu D9 Adresse D9 Lac de la Prade Ville Bazas Departement Gironde Lieu Ville D9 Bazas Latitude 44.4430823 Longitude -0.1676673 latitude longitude 44.4430823;-0.1676673

D9 Bazas Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bazas/