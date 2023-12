Téléthon : Repas dansant D87 Chéronnac, 4 décembre 2023, Chéronnac.

Chéronnac,Haute-Vienne

À l’occasion du Téléthon, la ville de Chéronnac vous convie à un repas dansant au profit de l’AFM. L’animation sera faite par DJ Bouly. Réservation obligatoire auprès de Jean du Bar La Source..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

D87 Salle des fêtes

Chéronnac 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



To mark the Telethon, the town of Chéronnac invites you to a dinner-dance in aid of the AFM. DJ Bouly will provide the entertainment. Reservations essential with Jean at Bar La Source.

Con motivo del Telemaratón, la ciudad de Chéronnac le invita a una cena con baile a beneficio de la AFM. La animación correrá a cargo de DJ Bouly. Las reservas deben hacerse con Jean en el Bar La Source.

Anlässlich des Telethon lädt die Stadt Chéronnac Sie zu einem Tanzessen zugunsten der AFM ein. Die Animation wird von DJ Bouly übernommen. Reservierungen sind erforderlich bei Jean von der Bar La Source.

