Halloween à Reptiland D840 Puy Lombry Martel, 31 octobre 2023, Martel.

Martel,Lot

Pour l’édition 2023, nous proposons un Halloween sur le thème du Cinéma

Eh oui ! les reptiles sont également des stars du grand écran, mais quel rôle ont-ils ?

Nous déconstruirons ensemble pendant votre visite les idées reçues sur nos amis les reptiles, transmises par les films et les dessins animés ( Kaa, la basilic d’Harry Potter, etc …).

2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-10-31 20:00:00. EUR.

D840 Puy Lombry Reptiland

Martel 46600 Lot Occitanie



For 2023, we’re offering a movie-themed Halloween

Yes, reptiles are also stars of the silver screen, but what role do they play?

During your visit, we’ll be deconstructing the preconceived ideas about our reptile friends, transmitted by films and cartoons (Kaa, Harry Potter’s basilisk, etc.)

Para la edición de 2023, proponemos un Halloween de temática cinematográfica

Sí, los reptiles también son estrellas de la gran pantalla, pero ¿qué papel desempeñan?

Durante su visita, trabajaremos juntos para deconstruir las ideas preconcebidas sobre nuestros amigos los reptiles que nos han transmitido las películas y los dibujos animados (Kaa, el basilisco de Harry Potter, etc.)

Für die Ausgabe 2023 schlagen wir ein Halloween mit dem Thema Film vor

Ja, Reptilien sind auch Stars auf der Leinwand, aber welche Rolle spielen sie?

Wir werden während Ihres Besuchs gemeinsam die gängigen Vorstellungen über unsere Reptilienfreunde dekonstruieren, die durch Filme und Zeichentrickfilme vermittelt werden (Kaa, der Basilisk aus Harry Potter, etc …)

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Vallée de la Dordogne