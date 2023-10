L’espace Somport un projet architectural en altitude D834 Urdos, 15 octobre 2023, Urdos.

Urdos,Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec le Pays d’art et d’histoire et AGS architectes.

Au cœur du Parc National des Pyrénées, sous le col du Somport (1 632 m) « l’Espace nordique du Somport » a fait l’objet d’un travail architectural de réhabilitation pendant 2 années sous la houlette de la Communauté de Communes du Haut-Béarn. Découvrez le site, son histoire et son environnement et échangez avec le bureau d’architectes « AGS » ayant réalisé le projet à propos des adaptations opérées visant à répondre aux enjeux climatiques, aux normes et aux contraintes du site.

La journée se prolongera par une balade découverte sur le futur sentier d’interprétation. Tenue adaptée, chaussures de montagne et pique-nique à prévoir..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

D834 Station du Somport

Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Interview with Pays d?art et d?histoire and AGS architects.

In the heart of the Parc National des Pyrénées, below the Col du Somport (1,632 m), the « Espace nordique du Somport » has been the subject of a 2-year architectural renovation project led by the Communauté de Communes du Haut-Béarn. Discover the site, its history and environment, and talk to the AGS architects who carried out the project about the adaptations made to meet the site?s climatic challenges, standards and constraints.

The day continues with a discovery walk along the future interpretation trail. Appropriate clothing, mountain boots and a picnic are required.

Entrevista con Pays d’art et d’histoire y AGS architects.

En el corazón del Parque Nacional de los Pirineos, bajo el Col du Somport (1.632 m), el « Espace nordique du Somport » ha sido objeto de un proyecto de renovación arquitectónica de 2 años dirigido por la Communauté de Communes du Haut-Béarn. Descubra el lugar, su historia y su entorno, y hable con los arquitectos que han llevado a cabo el proyecto, AGS, sobre las adaptaciones realizadas para responder a los retos climáticos, las normas y las limitaciones del lugar.

La jornada continuará con un paseo de descubrimiento por el futuro sendero de interpretación. Traiga ropa adecuada, botas de montaña y un picnic.

Begegnung mit dem Pays d’art et d’histoire und AGS architectes.

Im Herzen des Nationalparks der Pyrenäen, unterhalb des Somport-Passes (1632 m), wurde der « Espace nordique du Somport » zwei Jahre lang unter der Leitung der Communauté de Communes du Haut-Béarn architektonisch saniert. Entdecken Sie den Ort, seine Geschichte und seine Umgebung und tauschen Sie sich mit dem Architekturbüro « AGS », das das Projekt realisiert hat, über die Anpassungen aus, die vorgenommen wurden, um den klimatischen Herausforderungen, den Normen und den Einschränkungen des Ortes gerecht zu werden.

Der Tag wird mit einer Entdeckungswanderung auf dem zukünftigen Interpretationspfad fortgesetzt. Angemessene Kleidung, Bergschuhe und Picknick sind mitzubringen.

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de Tourisme du Haut-Béarn