Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31 La Grange du Levat vous propose le menu de reveillon.

Au menu : Soupe de Champagne

Ou

Cocktail sans alcool et Amuse-bouche maison *** Escalope de foie gras poêlée, poire pochée au vin du Quercy

Ou

Roulé de saumon fumé, avocat crème aux herbes sauce soja *** Tournedos de boeuf, sauce aux marrons et porto, écrasé de vitelottes, petits légumes

Ou

Balottine de cabillaud, risotto aux petits légumes, espuma chorizo *** Délice aux deux chocolats et sa boule de glace *** Café *** Champagne 45 EUR.

D820 Restaurant la Grange du Levat

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie

