Pièce de Théâtre, Manon des sources de Marcel Pagnol D813 Sainte-Bazeille, 12 novembre 2023, Sainte-Bazeille.

Sainte-Bazeille,Lot-et-Garonne

L’ Association Culture & Loisirs de Ste Bazeille vous propose « Manon des sources » en partie 1 et « Ugolin » en partie 2 de Marcel Pagnol..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 17:30:00. .

D813 Salle des Fêtes

Sainte-Bazeille 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Association Culture & Loisirs of Ste Bazeille offers you a play « Naïs » by Marcel Pagnol.

La Asociación Culture & loisirs de Ste Bazeille le ofrece una obra de teatro « Naïs » de Marcel Pagnol.

Die Association Culture & Loisirs de Ste Bazeille bietet Ihnen « Manon des sources » als Teil 1 und « Ugolin » als Teil 2 von Marcel Pagnol an.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Val de Garonne