Visite du château d’Urtubie + Atelier découverte des plantes médicinales , confection de son infusion D810 Urrugne, 9 septembre 2023, Urrugne.

Urrugne,Pyrénées-Atlantiques

Atelier de découverte des plantes médicinales et de leurs bienfaits et confection de sa propre infusion avec Jean Marc d’Euskaren, artisan local de thé et d’infusions artisanaux et originaux basé à St-Pée-sur-Nivelle. Visite du bureau de l’herboriste, jeu de sensibilisation , visuel, olfactif, gustatif ( démonstration et dégustation) dans l’Orangerie. Reconnaissance des plantes dans le Jardin des Simples , cueillette .

Retour à l’Orangerie pour la préparation de sa propre infusion. Atelier limité à 20 participants.

Visite du château incluse..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

D810

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Workshop to discover medicinal plants and their benefits, and make your own infusion with Jean Marc d?Euskaren, a local craftsman of original teas and infusions based in St-Pée-sur-Nivelle. Visit to the herbalist?s office, visual, olfactory and gustatory awareness game (demonstration and tasting) in the Orangery. Plant recognition in the Jardin des Simples, picking.

Return to the Orangerie to prepare your own infusion. Workshop limited to 20 participants.

Tour of château included.

Taller para descubrir las plantas medicinales y sus beneficios, y preparar su propia infusión con Jean Marc d’Euskaren, artesano local que elabora tés e infusiones originales y tradicionales con sede en St-Pée-sur-Nivelle. Visita a la herboristería, juego de sensibilización visual, olfativa y gustativa (demostración y degustación) en el Invernadero. Identificación de plantas en el Jardin des Simples, recolección.

Regreso al invernadero para preparar su propia infusión. Taller limitado a 20 participantes.

Visita del castillo incluida.

Workshop zur Entdeckung der Heilpflanzen und ihrer Wohltaten und Herstellung eines eigenen Kräutertees mit Jean Marc von Euskaren, einem lokalen Hersteller von handwerklich hergestellten und originellen Tees und Kräutertees aus St-Pée-sur-Nivelle. Besichtigung des Büros des Kräuterkundigen, Sensibilisierungsspiel, visuell, olfaktorisch, geschmacklich (Vorführung und Verkostung) in der Orangerie. Erkennen der Pflanzen im Jardin des Simples, Pflücken.

Rückkehr in die Orangerie für die Zubereitung des eigenen Kräutertees. Workshop auf 20 Teilnehmer begrenzt.

Schlossbesichtigung inbegriffen.

