RANDONNÉE AU MONT LIAUSSON D8 Mourèze, 30 janvier 2024, Mourèze.

Mourèze Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 10:00:00

fin : 2024-01-30 16:00:00

Prenez de la hauteur pour comprendre les paysages si particuliers du cirque de Mourèze et du Salagou, au coeur du Géoparc Terres d’Hérault. Des arrêts permettront de mieux connaître la faune, la flore et la géologie de ces lieux. Pique-nique au sommet.

Participation libre et consciente..

D8

Mourèze 34800 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT DU CLERMONTAIS