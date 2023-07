Parc de loisirs TerrAltitude D7A rue Jean-Baptiste Clément Fumay, 12 juillet 2023, Fumay.

Le Parc Terraltitude en Ardenne est votre partenaire sensations. Premier parcours accrobranche en Ardenne, l’équipe de Terraltitude vous accueille à Fumay. Envie d’évasion en Famille ou entre amis? Le parc Terraltitude est l’équipement qu’il vous faut ! Au coeur de l’Ardenne, situé sur une boucle de la Meuse, le parc Terraltitude vous propose une offre unique dans le nord de la France et la Belgique. Sensations fortes et loisirs sportifs pour petits et grands… Le parc Terraltitude est l’occasion de vous divertir en pleine nature. Besoin de planer ? Volez au-dessus de la Meuse à plus de 100km/h, avec le Fantasticable, la plus grande tyrolienne du nord de la France. Pour prolonger l’aventure, lancez-vous sur les parcours acrobatiques en hauteur, 15 parcours sécurisés en ligne de vie continue, plus de 120 jeux différents. La catapulte pour une éjection verticale jusqu’à 18m de hauteur à 90km/h. Accédez au Paintball dès l’âge de 8 ans et les châteaux gonflables à partir de 2 ans. Profitez de la terrasse du snack, pour un repas et un repos bien mérité.TARIFS 2023: Choisissez votre formule et pratiquez les activités que vous souhaitez en toute liberté d’avril à fin octobre.A noter: Toutes nos activités sont encadrées par du personnel qualifié. Informations complémentaires sur : www.terraltitude.com Réouverture du Parc Terraltitude : Le samedi 01 avril 2023 (consulter le site pour le détail des horaires) La réservation des activités est obligatoire afin de gérer les flux de personnes. Le plein de NOUVEAUTÉS en 2023 !!!.

The Terraltitude Park in the Ardennes is your partner in sensations. First accrobranche course in the Ardennes, the Terraltitude team welcomes you in Fumay. Want to escape with your family or friends? The Terraltitude park is the equipment you need! In the heart of the Ardennes, located on a loop of the Meuse river, Terraltitude park offers you a unique offer in northern France and Belgium. Thrills and sports activities for young and old… The Terraltitude park is an opportunity to have fun in the middle of nature. Need to glide? Fly over the Meuse river at more than 100km/h, with the Fantasticable, the biggest zip line in the north of France. To prolong the adventure, try the acrobatic courses in height, 15 secure courses in continuous lifeline, more than 120 different games. The catapult for a vertical ejection up to 18m high at 90km/h. Access to the Paintball from the age of 8 and the bouncy castles from 2 years old. Take advantage of the snack bar terrace, for a meal and a well-deserved rest.2023 RATES: Choose your formula and practice the activities you want in total freedom from April to the end of October.Note: All our activities are supervised by qualified staff. Additional information on: www.terraltitude.com Reopening of the Terraltitude Park: Saturday, April 01, 2023 (consult the site for detailed schedules) Reservations for activities are required to manage the flow of people. Lots of NEW activities in 2023 !!!

El parque Terraltitude de las Ardenas es su compañero de sensaciones. Primer recorrido de accrobranche de las Ardenas, el equipo de Terraltitude le da la bienvenida a Fumay. ¿Busca una escapada en familia o con amigos? ¡El parque Terraltitude es el equipo que necesitas! En el corazón de las Ardenas, situado en un meandro del Mosa, el parque Terraltitude le ofrece una oferta única en el norte de Francia y Bélgica. Emociones y actividades deportivas para grandes y pequeños… El parque Terraltitude es una oportunidad para divertirse en plena naturaleza. ¿Necesita elevarse? Sobrevuele el Mosa a más de 100 km/h, con el Fantasticable, la mayor tirolina del norte de Francia. Para prolongar la aventura, pruebe los recorridos acrobáticos en altura, 15 recorridos seguros con una línea de vida continua, más de 120 juegos diferentes. La catapulta para una eyección vertical de hasta 18 m de altura a 90 km/h. Acceso al Paintball a partir de 8 años y a los castillos hinchables a partir de 2 años. Aproveche la terraza del snack bar, para comer y disfrutar de un merecido descanso.TARIFAS 2023: Elija su fórmula y practique las actividades que desee con total libertad de abril a finales de octubre.Nota: Todas nuestras actividades están supervisadas por personal cualificado. Información complementaria en: www.terraltitude.com Reapertura del Parque Terraltitude: sábado 01 de abril de 2023 (consulte el sitio para conocer los horarios detallados) Las reservas para las actividades son obligatorias para gestionar el flujo de personas. ¡Muchas actividades NUEVAS en 2023!

Der Park Terraltitude in den Ardennen ist Ihr Partner für Sensationen. Als erster Hochseilgarten in den Ardennen empfängt Sie das Team von Terraltitude in Fumay, wo Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden dem Alltag entfliehen können Dann ist der Park Terraltitude genau das Richtige für Sie! Im Herzen der Ardennen, an einer Schleife der Maas gelegen, bietet Ihnen der Park Terraltitude ein in Nordfrankreich und Belgien einzigartiges Angebot. Nervenkitzel und sportliche Freizeitaktivitäten für Groß und Klein… Der Park Terraltitude bietet Ihnen die Möglichkeit, sich inmitten der Natur zu amüsieren.Brauchen Sie einen Gleitflug? Fliegen Sie mit über 100 km/h über die Maas mit dem Fantasticable, der größten Seilrutsche Nordfrankreichs. Um das Abenteuer zu verlängern, stürzen Sie sich in die Hochseilgärten, 6 gesicherte Parcours mit durchgehender Lebenslinie und über 100 verschiedenen Spielen.Der Free-Jump von einem Sprungbrett aus 8 Metern Höhe springt in eine riesige Matratze. Das Katapult für einen vertikalen Wurf aus 18 m Höhe mit 90 km/h. Ab 8 Jahren können Sie Paintball spielen und ab 2 Jahren Hüpfburgen bauen. Genießen Sie auf der Terrasse der Snackbar eine Mahlzeit und eine wohlverdiente Ruhepause. Praktische Informationen für die nächste Saison sind bald online…

