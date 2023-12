Stage 12-17 ans « Viens faire ton cinéma ! » D76 Mellionnec, 26 février 2024, Mellionnec.

Mellionnec Côtes-d’Armor

Début : 2024-02-26

fin : 2024-03-01

Atelier « Viens faire ton cinéma ! » 12-17 ans

Le montage au cinéma

Du lundi 26 février au 1er mars 2024, c’est la rentrée des ateliers 12-17 ans

Si tu as entre 12 et 17 ans et que tu habites la Communauté de Communes du Kreiz Breizh, viens réaliser un film de A à Z pendant les vacances !

Pendant les vacances scolaires de février, Ty Films vous donne rendez-vous à Mellionnec pour monter des films ! La Maison des Auteur·rices est mise à disposition pour cet atelier avec la monteuse professionnelle Daniela de Felice.

À partir de la même banque d’images – des archives amateures de la Cinémathèque de Bretagne – les jeunes répartis en binômes auront pour mission de monter un film en une semaine. Ce qui donnera lieu à plusieurs films courts, projetés le vendredi 1er mars 2024 et plus tard pendant Les Rencontres du film documentaire de Mellionnec.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le montage et vous amuser, c’est le moment de venir !

Stage gratuit

Contact et inscriptions : amelia.calvez@tyfilms.fr / 02 72 12 64 88

D76 Maison des auteurs

Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne



