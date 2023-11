Téléthon à Javerdat D711 Javerdat, 10 décembre 2023, Javerdat.

Javerdat,Haute-Vienne

À l’occasion du Téléthon, Javerdat s’anime ! Jeux de société (amenez vos jeux ou jouez avec ceux disponibles), stand de vente d’objets de l’APE et de Scrap de Cieux, distribution de sapins de Noël de l’APE, lecture de conte avec le Biblion, buvette et gâteaux sur place, à 16 h lâcher de ballons suivi de la plantation d’un arbre avec l’Association Les Amis de Javerdat ..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

D711 Salle des associations

Javerdat 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For the Telethon, Javerdat comes alive! Board games (bring your own or play with those available), stall selling items from the APE and Scrap de Cieux, distribution of Christmas trees from the APE, storytelling with the Biblion, refreshments and cakes on site, balloon release at 4 pm followed by tree planting with the Association Les Amis de Javerdat .

Para el Teletón, ¡Javerdat cobra vida! Juegos de mesa (traiga los suyos o juegue con los disponibles), puesto de venta de artículos de la APE y de Scrap de Cieux, distribución de árboles de Navidad de la APE, cuentacuentos con Biblion, refrescos y pasteles in situ, suelta de globos a las 16.00 horas seguida de la plantación de un árbol con la Asociación Les Amis de Javerdat .

Anlässlich des Telethons wird Javerdat lebendig! Gesellschaftsspiele (bringen Sie Ihre eigenen Spiele mit oder spielen Sie mit den vorhandenen), Verkaufsstand der EV und von Scrap de Cieux, Verteilung von Weihnachtsbäumen durch die EV, Märchenlesung mit dem Biblion, Getränke und Kuchen vor Ort, um 16 Uhr Ballonstart, gefolgt von einer Baumpflanzung mit dem Verein Les Amis de Javerdat .

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Porte Océane du Limousin