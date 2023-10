Halloween à la Maison Forte de Reignac D706 Tursac, 24 octobre 2023, Tursac.

Tursac,Dordogne

Pendant toutes les vacances de la Toussaint, La Maison fort de Reignac vous propose des énigmes pour les enfants sur support papier et des énigmes pour les adultes à télécharger sur place. Nocturne le 31 octobre jusqu’à 22h..

2023-10-24 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

D706 Maison Forte de Reignac

Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



During the All Saints’ Day vacations, La Maison fort de Reignac offers paper-based riddles for children, and riddles for adults to download on site. Nocturne on October 31 until 10pm.

Durante todas las vacaciones de Todos los Santos, La Maison fort de Reignac propone rompecabezas de papel para niños y rompecabezas para adultos para descargar in situ. Nocturno el 31 de octubre hasta las 22 h.

Während der gesamten Allerheiligenferien bietet das Maison fort de Reignac Rätsel für Kinder in Papierform und Rätsel für Erwachsene, die Sie vor Ort herunterladen können. Nachtaktion am 31. Oktober bis 22 Uhr.

