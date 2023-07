Les Estivales : Meurtre dans le Carlux-express D703 Carlux, 1 août 2023, Carlux.

Dans les années 20, alors que la ligne Sarlat/Souillac est régulièrement empruntée par les habitants de la Vallée de la Dordogne, le contrôleur fait arrêter le train en Gare de Carlux, alors qu’il n’est pas censé y faire escale…il vient d’y faire une macabre découverte dans un compartiment. Un homme a été retrouvé assassiné…pourtant, la cabine était fermée et il était seul à l’intérieur !

Saurez-vous résoudre le crime mystérieux du Carlux-Express ?

A partir de 12 ans

RESERVATION OBLIGATOIRE.

2023-08-01 20:30:00

D703 Z.A. Rouffillac

Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In the 1920s, when the Sarlat/Souillac line was regularly used by the inhabitants of the Dordogne Valley, the ticket inspector stopped the train at Carlux station, even though it wasn’t supposed to stop there… he had just made a macabre discovery in a compartment. A man had been found murdered…yet the cabin was closed and he was alone inside!

Can you solve the Carlux-Express crime mystery?

Ages 12 and up

RESERVATION ESSENTIAL

En los años veinte, cuando la línea Sarlat/Souillac era utilizada regularmente por los habitantes del valle del Dordoña, el revisor paró el tren en la estación de Carlux, aunque no debía detenerse allí… acababa de hacer un macabro descubrimiento en uno de los compartimentos. Un hombre había sido encontrado asesinado… ¡a pesar de que la cabina estaba cerrada y se encontraba solo en el interior!

¿Podrás resolver el misterio del crimen del Carlux-Express?

A partir de 12 años

IMPRESCINDIBLE RESERVAR

In den 20er Jahren, als die Bahnlinie Sarlat/Souillac regelmäßig von den Bewohnern des Dordogne-Tals benutzt wird, lässt der Schaffner den Zug im Bahnhof von Carlux anhalten, obwohl er dort eigentlich nicht halten sollte?er hat gerade eine grausige Entdeckung in einem Abteil gemacht. Ein Mann wurde ermordet aufgefunden… doch das Abteil war geschlossen und er war allein darin!

Kannst du das mysteriöse Verbrechen im Carlux-Express aufklären?

Ab 12 Jahren

RESERVIERUNG ERFORDERLICH

