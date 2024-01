Visite guidée de la Maison de la Vigne et des Saveurs D700 Archiac, mardi 1 octobre 2024.

Archiac Charente-Maritime

Début : 2024-10-01

fin : 2024-01-05

L’équipe de la Maison de La Vigne et des Saveurs vous guide à travers la scénographie pour découvrir la viticulture, les terroirs de l’appellation Cognac et les savoir-faire.

Un instant d’immersion et d’éveil des sens.

Dégustation de cognac et pineau

D700 La Pierre Brune

Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



