Oiseaux d’eau hivernants D6a Saint-Michel-en-Brenne, mercredi 28 février 2024.

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-28 17:00:00

La Brenne est l’une des plus grande zone humide de France mais également un des plus importants sites d’hivernage d’oiseaux d’eau. Accompagné d’un ornithologue, vous irez découvrir les étangs les plus prisés du moment. Les espèces nordiques comme le Harle piette et le Garrot à œil d’or seront, espérons-le, au rendez-vous.

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



