Visite d’un moulin à eau du XVIe siècle D672 Saint-Félix-de-Foncaude, 16 septembre 2023, Saint-Félix-de-Foncaude.

Saint-Félix-de-Foncaude,Gironde

L’Association des amis du moulin de Pinquet vous invite découvrir ce moulin à eau datant du XVIe siècle, toujours en état de fonctionnement suite aux divers travaux de restauration. Cet édifice, témoin de l’histoire de l’Entre-deux-Mers, est ouvert à la visite libre en cette Journée du patrimoine et vous pourrez même le voir en activité, car une démonstration de mouture de céréales sera proposée aux visiteurs..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. EUR.

D672 Moulin de Pinquet

Saint-Félix-de-Foncaude 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Association des amis du moulin de Pinquet invites you to discover this 16th-century watermill, still in working order following various restoration projects. A witness to the history of the Entre-deux-Mers region, this building is open to the public on Heritage Day, and you can even see it in operation, as visitors will be able to watch a cereal milling demonstration.

La Association des amis du moulin de Pinquet le invita a descubrir este molino de agua del siglo XVI, que sigue en funcionamiento tras varias obras de restauración. Este edificio, testigo de la historia de la región de Entre-deux-Mers, estará abierto al público el Día del Patrimonio, e incluso podrá verlo en acción, ya que los visitantes podrán asistir a una demostración de molienda de cereales.

Der Verein der Freunde der Mühle von Pinquet lädt Sie ein, diese Wassermühle aus dem 16. Jahrhundert zu entdecken, die nach verschiedenen Restaurierungsarbeiten immer noch funktionstüchtig ist. Dieses Bauwerk, das von der Geschichte des Entre-deux-Mers zeugt, kann an diesem Tag des Kulturerbes frei besichtigt werden. Sie können sie sogar in Betrieb sehen, denn den Besuchern wird das Mahlen von Getreide vorgeführt.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT de l’Entre-deux-Mers