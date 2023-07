Balade nocturne et créatures mystérieuses D66 Saint-Léon-sur-Vézère, 9 août 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

Une guide mystérieuse va vous amener à la rencontre des créatures mi-humaines et mi-animales qui évoluent dans le parc du Donjon et Manoir de la Salle..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . EUR.

D66 Manoir et Donjon de la Salle

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A mysterious guide will take you to meet the half-human, half-animal creatures that roam the grounds of the Donjon et Manoir de la Salle.

Un misterioso guía le llevará a conocer a las criaturas mitad humanas, mitad animales, que deambulan por los terrenos del Donjon y del Manoir de la Salle.

Eine geheimnisvolle Führerin wird Sie zu den halbmenschlichen und halbtierischen Kreaturen führen, die sich im Park des Donjon und Manoir de la Salle bewegen.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère