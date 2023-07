Forces de la nature D66 Saint-Léon-sur-Vézère, 25 juillet 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

Découverte des plantes médicinales et comestibles à usage familial dans les jardins. Réservation possible..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 12:00:00. EUR.

D66 Manoir et Donjon de la Salle

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover medicinal and edible plants for family use in the gardens. Reservations required.

Descubra plantas medicinales y comestibles para uso familiar en los jardines. Reserva obligatoria.

Entdeckung von Heilpflanzen und essbaren Pflanzen für den Hausgebrauch in den Gärten. Reservierung möglich.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère