Les arbres nous parlent et les plantes nous racontent D66 Saint-Léon-sur-Vézère, 21 juillet 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

En suivant un itinéraire choisi par les deux intervenantes, vous découvrez deux manières d’envisager notre relation au règne végétal..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 12:30:00. .

D66 Le Déjeuner sur l’herbe

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Following an itinerary chosen by the two speakers, you’ll discover two ways of looking at our relationship with the plant kingdom.

Siguiendo un itinerario elegido por los dos ponentes, descubrirá dos maneras de ver nuestra relación con el reino vegetal.

Auf einer von den beiden Referentinnen ausgewählten Route lernen Sie zwei Arten kennen, wie wir unsere Beziehung zum Pflanzenreich betrachten.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère