Spectacle musical « Why notes » à Prissé-la-Charrière D650 Plaine-d’Argenson, dimanche 21 janvier 2024.

Plaine-d’Argenson Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21

fin : 2024-01-21

Les choristes de Why Notes seront sur scène le 20 et 21 janvier à la salle des fêtes de Prissé-la-Charrière.

D650 Salle des fêtes

Plaine-d’Argenson 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



