JOURNÉE DU BIEN ÊTRE AU CHÂTEAU DE RUDLINGEN D64F Sierck-les-Bains, 12 juin 2023, Sierck-les-Bains.

Sierck-les-Bains,Moselle

Venez profiter d’une journée ressourçante axée sur le bien-être, dans un cadre idéal avec vue sur la Moselle. Organisée par l’association AS3F, cette manifestation rassemblera de nombreux ateliers et exposants : Coach sportif, Coach bien-être, Thérapeute, Pratiquant Reiki, Massothérapeute…

Au programme :

– 10h30 Bootcamp

– 11h30 Présentation sur le bien-être

– 13h Découverte de la Sophrologie

– 14h30 Aéroboxe

– 15h10 Présentation médecine chinoise. Tout public

Dimanche à 10:00:00 ; fin : . 0 EUR.

D64F Ecart de Rudling sur la route touristique

Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est



Come and enjoy a rejuvenating day focused on well-being, in an ideal setting overlooking the Moselle River. Organized by the AS3F association, this event will feature numerous workshops and exhibitors: Sports coaches, wellness coaches, therapists, Reiki practitioners, massage therapists…

On the program:

– 10:30 am Bootcamp

– 11:30 am Wellness presentation

– 1pm Discovery of Sophrology

– 2:30 p.m. Aeroboxing

– 3:10 pm Chinese medicine presentation

Venga a disfrutar de una jornada rejuvenecedora centrada en el bienestar, en un marco ideal con vistas al Mosela. Organizado por la asociación AS3F, este evento reunirá una amplia gama de talleres y expositores: Coaches deportivos, coaches del bienestar, terapeutas, practicantes de reiki, masajistas, etc.

En el programa

– 10.30 h Bootcamp

– 11.30 h Presentación sobre el bienestar

– 13.00 Descubrimiento de la sofrología

– 14h30 Aeroboxing

– 15.10 h Presentación de medicina china

Genießen Sie einen erholsamen Tag rund um das Wohlbefinden in einer idealen Umgebung mit Blick auf die Mosel. Die Veranstaltung wird von der Vereinigung AS3F organisiert und umfasst zahlreiche Workshops und Aussteller: Sportcoach, Wellness-Coach, Therapeut, Reiki-Praktizierender, Massagetherapeut…

Auf dem Programm stehen :

– 10.30 Uhr Bootcamp

– 11.30 Uhr Präsentation zum Thema Wellness

– 13h Entdeckung der Sophrologie

– 14.30 Uhr Aeroboxen

– 15.10 Uhr Präsentation Chinesische Medizin

Mise à jour le 2023-06-07 par TROIS FRONTIERES TOURISME