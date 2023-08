Sur la route des jeux D637 Accous, 17 septembre 2023, Accous.

Accous,Pyrénées-Atlantiques

Journée découverte de l’olympisme, sur la route des jeux est une succession d’évènements dont le but est de faire vivre les jeux Olympiques 2024 !

Au programme :

Une cérémonie d’ouverture à l’image des jeux, de 14h à 15h avec démonstration de danse !

Tout au long de la journée, des initiations et démonstrations de sports urbains prendront place, dans un cadre atypique naturel !

Foodtruck et atelier street-art viendront étoffer cet univers urbain. Ainsi, baptêmes de parapente, tour d’escalade , initiation BMX, skateboard, VTT, rugby ou encore basket 3×3 vous seront proposés..

D637 Skate Park

Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A day to discover Olympism, On the Road to the Games is a series of events designed to bring the 2024 Olympic Games to life!

On the program:

An opening ceremony in the image of the games, from 2pm to 3pm with a dance demonstration!

Throughout the day, initiations and demonstrations of urban sports will take place, in an atypical natural setting!

A foodtruck and street-art workshop will complete this urban universe. Paragliding, climbing, BMX, skateboarding, mountain biking, rugby and 3×3 basketball will all be on offer.

Una jornada de descubrimiento olímpico, « Camino a los Juegos » es una serie de eventos diseñados para dar vida a los Juegos Olímpicos de 2024

En el programa:

Una ceremonia de apertura a imagen de los Juegos, de 14:00 a 15:00, ¡con una demostración de baile!

A lo largo del día, se celebrarán iniciaciones y demostraciones de deportes urbanos en un entorno natural atípico

Un foodtruck y un taller de street-art completarán este universo urbano. También podrá practicar parapente, escalada, BMX, monopatín, bicicleta de montaña, rugby y baloncesto 3×3.

Entdeckungstag des Olympismus, sur la route des jeux ist eine Folge von Veranstaltungen, deren Ziel es ist, die Olympischen Spiele 2024 erlebbar zu machen!

Auf dem Programm stehen:

Eine Eröffnungszeremonie im Stil der Spiele von 14 bis 15 Uhr mit Tanzvorführung!

Den ganzen Tag über finden Einführungen und Vorführungen urbaner Sportarten statt, in einem atypischen natürlichen Rahmen!

Foodtruck und Streetart-Workshops werden diese urbane Welt bereichern. Außerdem werden Ihnen Erstflüge mit dem Gleitschirm, Klettertouren, BMX, Skateboarding, Mountainbiking, Rugby und 3×3-Basketball angeboten.

