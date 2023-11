VISITE DE LA FROMAGERIE DES BESSOUS D62 Cassagne, 28 novembre 2023, Cassagne.

Cassagne,Haute-Garonne

Visite de la fromagerie et dégustation de fromages !.

2023-11-28 fin : 2023-11-28 . 10 EUR.

D62 FROMAGERIE DES BESSOUS D62

Cassagne 31260 Haute-Garonne Occitanie



Visit the cheese dairy and taste the cheeses!

¡Visite la quesería y pruebe los quesos!

Besichtigung der Käserei und Käseverkostung!

Mise à jour le 2023-11-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE