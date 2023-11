Concert « Une veillée de Noël en Ecosse » par l’Ensemble baroque LES VOYAGEURS D613 Formigny La Bataille, 1 décembre 2023, Formigny La Bataille.

Formigny La Bataille,Calvados

L’ADTLB ouvre ses concerts de Noël par une veillée à la bougie dans l’Écosse du 17ème siècle. Nous voyagerons dans les paysages sublimes de l’Angleterre, de l’Écosse et de l’Irlande à travers des œuvres de la fin de la Renaissance et du début du baroque. Nous évoquerons la joie, l’amour et la fatalité´ propres à cette culture et à ses accents mélancoliques. Se mêleront alors folksong et légendes anciennes pour un beau moment de dépaysement.

Alexis KNAUS, Contre-ténor, est né en 1991 et a étudié la technique vocale dans la classe de la Mezzo-Soprano Katalin VARKONYI au sein du CNR de Caen la Mer en parallèle à des études d’Arts à l’ESAM de Caen/Cherbourg. Son répertoire s’étend de la fin de la renaissance à la musique contemporaine.

Il a régulièrement travaillé avec la Maîtrise de Caen (direction : Olivier Opdebeeck) et on a pu l’entendre sous la direction de Michel Laplénie (Ensemble Sagittarius), Xavier Ricour (Orchestre Symphonique de Paris) et dans d’autres ensembles baroques en France ou à l’étranger (L’Armonia Degli Affetti…). En 2012, il enregistre pour le label JADE le Salve Regina du compositeur Vincent LAISSY avec les solistes de l’orchestre d’Ile-de-France. Il fit également partie de l’Académie du Périgord Noir en chantant dans l’opéra King Arthur de Purcell. Il rejoindra une nouvelle fois cette académie en août 2014 pour monter le Bourgeois Gentilhomme de Molière/Lully. Il participa à l’Académie Baroque Européenne d’Ambronay et fut soliste et choriste dans l’Orfeo de Monteverdi sous la baguette de Leonardo Garcia Alarcon. Cette création déboucha sur une tournée en France et en Belgique.

Parsival CASTRO, luthiste d’origine équatorienne, à son arrivée en France, entreprend des études de culture musicale et de composition dans la classe de Mark André, de luth et de théorbe dans la classe de Yasunori Imamura au Conservatoire de Strasbourg où il obtient un Diplôme d’Enseignement Musical dans ces disciplines.

Il entre ensuite dans la classe de Hopkinson Smith à la Schola Cantorum Basiliensis (Bâle, Suisse) où il achève ses études avec un master degree. Il participe à des classes de maître d’Eugène Ferré, Marianne Muller, Gabriel Garrido, Eduardo Egüez et du Concert Lorrain. Il se produit aussi avec le Parlement de Musique, Concerto Soave, L’Ensemble Les Alizés, Le Stelle, Plurium, Le cortège d’Orphée et la Capilla Panamericana en Europe et en Amérique latine dans le cadre de nombreux festivals.

Il enseigne la guitare, le théorbe et le luth au Conservatoire du Grand Besançon Métropole. En 2022, il termine une thèse sur G.G. Kapsberger à l’Université de Strasbourg et devient ainsi Docteur en musicologie.

Ce concert se tiendra dans la salle des anciennes écuries, magnifiquement restaurées par la municipalité de Formigny-la-Bataille, qui étaient occupées autrefois par la Gendarmerie.

Gratuit – Libre Participation

Nombre de places limité : réservation obligatoire..

D613 Salle des Anciennes Ecuries

Formigny La Bataille 14710 Calvados Normandie



The ADTLB opens its Christmas concerts with a candlelit evening in 17th-century Scotland. We’ll travel to the sublime landscapes of England, Scotland and Ireland through works from the late Renaissance and early Baroque. We’ll evoke the joy, love and fatality of this culture and its melancholy overtones. Folksongs and ancient legends will blend together to create a delightful change of scenery.

Alexis KNAUS, counter-tenor, was born in 1991 and studied vocal technique in the class of Mezzo-Soprano Katalin VARKONYI at the CNR de Caen la Mer, alongside studies in the Arts at the ESAM de Caen/Cherbourg. Her repertoire ranges from late Renaissance to contemporary music.

He has worked regularly with the Maîtrise de Caen (conductor: Olivier Opdebeeck) and has been heard under the direction of Michel Laplénie (Ensemble Sagittarius), Xavier Ricour (Orchestre Symphonique de Paris) and in other baroque ensembles in France and abroad (L?Armonia Degli Affetti?). In 2012, he recorded Vincent LAISSY?s Salve Regina with the soloists of the Orchestre d?Ile-de-France for the JADE label. He was also a member of the Académie du Périgord Noir, singing in Purcell?s opera King Arthur. He will be joining the Académie again in August 2014 to perform Molière/Lully?s Le Bourgeois Gentilhomme. He took part in the Académie Baroque Européenne d?Ambronay and was soloist and chorister in Monteverdi?s Orfeo under the baton of Leonardo Garcia Alarcon. This premiere led to a tour of France and Belgium.

Upon his arrival in France, Parsival CASTRO, a lute player of Ecuadorian origin, studied musical culture and composition with Mark André, and lute and theorbo with Yasunori Imamura at the Conservatoire de Strasbourg, where he obtained a Diplôme d?Enseignement Musical in these disciplines.

He then entered Hopkinson Smith?s class at the Schola Cantorum Basiliensis (Basel, Switzerland), where he completed his studies with a master degree. He has taken part in master classes with Eugène Ferré, Marianne Muller, Gabriel Garrido, Eduardo Egüez and Le Concert Lorrain. He also performs with Le Parlement de Musique, Concerto Soave, L?Ensemble Les Alizés, Le Stelle, Plurium, Le cortège d?Orphée and La Capilla Panamericana at numerous festivals in Europe and Latin America.

He teaches guitar, theorbo and lute at the Conservatoire du Grand Besançon Métropole. In 2022, he completed a thesis on G.G. Kapsberger at the University of Strasbourg, becoming Doctor of Musicology.

This concert will be held in the former stables of the Gendarmerie, magnificently restored by the municipality of Formigny-la-Bataille.

Free admission ? Free participation

Limited number of places: booking essential.

La ADTLB inaugura sus conciertos de Navidad con una velada a la luz de las velas en la Escocia del siglo XVII. Viajaremos por los sublimes paisajes de Inglaterra, Escocia e Irlanda a través de obras de finales del Renacimiento y principios del Barroco. Evocaremos la alegría, el amor y la fatalidad característicos de esta cultura y sus tintes melancólicos. Canciones populares y antiguas leyendas se mezclarán para crear un delicioso cambio de escenario.

Alexis KNAUS, contratenor, nació en 1991 y estudió técnica vocal en la clase de la mezzosoprano Katalin VARKONYI en el CNR de Caen la Mer, paralelamente a estudios de Artes en la ESAM de Caen/Cherbourg. Su repertorio abarca desde el Renacimiento tardío hasta la música contemporánea.

Ha trabajado regularmente con la Maîtrise de Caen (director: Olivier Opdebeeck) y se le ha escuchado bajo la batuta de Michel Laplénie (Ensemble Sagittarius), Xavier Ricour (Orchestre Symphonique de Paris) y en otros conjuntos barrocos en Francia y en el extranjero (L’Armonia Degli Affetti?). En 2012, grabó la Salve Regina de Vincent LAISSY con los solistas de la Orchestre d’Ile-de-France para el sello JADE. También fue miembro de la Académie du Périgord Noir, cantando en la ópera King Arthur de Purcell. Volverá a formar parte de la Académie en agosto de 2014 para interpretar Bourgeois Gentilhomme de Molière/Lully. Participó en la Academia Barroca Europea de Ambronay y fue solista y corista en el Orfeo de Monteverdi bajo la batuta de Leonardo García Alarcón. Este estreno dio lugar a una gira por Francia y Bélgica.

Parsival Castro, laudista de origen ecuatoriano, llegó a Francia para estudiar cultura musical y composición con Mark André, y laúd y tiorba con Yasunori Imamura en el Conservatorio de Estrasburgo, donde obtuvo un Diplôme d’Enseignement Musical en estas disciplinas.

Posteriormente ingresó en la clase de Hopkinson Smith en la Schola Cantorum Basiliensis (Basilea, Suiza), donde completó sus estudios con un máster. Ha participado en clases magistrales con Eugène Ferré, Marianne Muller, Gabriel Garrido, Eduardo Egüez y el Concert Lorrain. También ha actuado con el Parlement de Musique, Concerto Soave, L’Ensemble Les Alizés, Le Stelle, Plurium, Le cortège d’Orphée y la Capilla Panamericana en Europa y América Latina, participando en numerosos festivales.

Es profesor de guitarra, tiorba y laúd en el Conservatoire du Grand Besançon Métropole. En 2022, realiza una tesis sobre G.G. Kapsberger en la Universidad de Estrasburgo, obteniendo el título de Doctor en Musicología.

Este concierto se celebrará en las antiguas caballerizas de la Gendarmería, magníficamente restauradas por el municipio de Formigny-la-Bataille.

¿Participación gratuita? Participación gratuita

Plazas limitadas: imprescindible reservar.

Das ADTLB eröffnet seine Weihnachtskonzerte mit einem Kerzenlichtabend im Schottland des 17. Jahrhunderts. Wir werden durch die erhabenen Landschaften Englands, Schottlands und Irlands reisen und Werke der späten Renaissance und des frühen Barock hören. Wir beschwören die Freude, die Liebe und das Schicksal dieser Kultur mit ihren melancholischen Akzenten herauf. Die Mischung aus Folksongs und alten Legenden wird Sie in eine andere Welt entführen.

Alexis KNAUS, Countertenor, wurde 1991 geboren und studierte Gesangstechnik in der Klasse der Mezzosopranistin Katalin VARKONYI am CNR von Caen la Mer sowie Kunst an der ESAM von Caen/Cherbourg. Ihr Repertoire reicht von der Spätrenaissance bis zur zeitgenössischen Musik.

Er hat regelmäßig mit der Maîtrise de Caen (Leitung: Olivier Opdebeeck) zusammengearbeitet und war unter der Leitung von Michel Laplénie (Ensemble Sagittarius), Xavier Ricour (Orchestre Symphonique de Paris) und in anderen Barockensembles in Frankreich und im Ausland (L?Armonia Degli Affetti?) zu hören. 2012 nahm er für das Label JADE das Salve Regina des Komponisten Vincent LAISSY mit den Solisten des Orchestre d’Ile-de-France auf. Er war auch Mitglied der Académie du Périgord Noir und sang in der Oper King Arthur von Purcell. Im August 2014 wird er erneut an der Akademie teilnehmen, um den Bourgeois Gentilhomme von Molière/Lully aufzuführen. Er nahm an der Europäischen Barockakademie in Ambronay teil und war Solist und Chorist in Monteverdis Orfeo unter der Leitung von Leonardo Garcia Alarcon. Diese Uraufführung führte zu einer Tournee durch Frankreich und Belgien.

Parsival CASTRO, ein Lautenist ecuadorianischer Herkunft, studierte nach seiner Ankunft in Frankreich Musikkultur und Komposition in der Klasse von Mark André sowie Laute und Theorbe in der Klasse von Yasunori Imamura am Straßburger Konservatorium, wo er ein Diplôme d’Enseignement Musical in diesen Fächern erwarb.

Anschließend trat er in die Klasse von Hopkinson Smith an der Schola Cantorum Basiliensis (Basel, Schweiz) ein, wo er sein Studium mit einem Master Degree abschloss. Er nahm an Meisterklassen von Eugène Ferré, Marianne Muller, Gabriel Garrido, Eduardo Egüez und dem Concert Lorrain teil. Er trat auch mit dem Parlement de Musique, Concerto Soave, L’Ensemble Les Alizés, Le Stelle, Plurium, Le cortège d’Orphée und der Capilla Panamericana in Europa und Lateinamerika im Rahmen zahlreicher Festivals auf.

Er unterrichtet Gitarre, Theorbe und Laute am Conservatoire du Grand Besançon Métropole. Im Jahr 2022 schloss er seine Dissertation über G.G. Kapsberger an der Universität Straßburg ab und wurde so zum Doktor der Musikwissenschaft.

Das Konzert findet im Saal der alten Stallungen statt, die von der Gemeinde Formigny-la-Bataille wunderschön restauriert wurden und früher von der Gendarmerie bewohnt wurden.

Kostenlos ? Freie Teilnahme

Begrenzte Anzahl an Plätzen: Reservierung erforderlich.

