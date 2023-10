GLOUGLOU CHEZ NOUS – VINS NATURELS EN HAUTES-CORBIÈRES – 5ÈME ÉDITION D611 Villesèque-des-Corbières, 2 décembre 2023, Villesèque-des-Corbières.

Villesèque-des-Corbières,Aude

C’est la 5ème édition de GlouGlou Chez nous. A cette occasion, 30 artisans vignerons, producteurs de vins naturels dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales vous accueilleront à l’Auberge du Château de Bonnafous, pour vous faire déguster le fruit de leur travail. Repas soirée le samedi soir..

2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 19:30:00. EUR.

D611

Villesèque-des-Corbières 11360 Aude Occitanie



This is the 5th edition of GlouGlou Chez nous. On this occasion, 30 artisan winemakers and producers of natural wines from the Aude and Pyrénées-Orientales regions will welcome you to the Auberge du Château de Bonnafous, to taste the fruits of their labor. Evening meal on Saturday evening.

Esta es la 5ª edición de GlouGlou Chez nous. Para celebrarlo, 30 viticultores artesanos y productores de vinos naturales de las regiones de Aude y Pirineos Orientales le recibirán en el Auberge du Château de Bonnafous para degustar los frutos de su trabajo. Cena el sábado por la noche.

Dies ist die fünfte Ausgabe von GlouGlou Chez nous. Zu diesem Anlass werden Sie 30 handwerkliche Winzer und Erzeuger von Naturweinen in den Departements Aude und Pyrénées-Orientales in der Auberge du Château de Bonnafous begrüßen, um die Früchte ihrer Arbeit zu verkosten. Abendliches Essen am Samstagabend.

Mise à jour le 2023-10-27 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières & Salanque