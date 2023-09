Lecture théâtralisée D6 Saint-Sever-de-Rustan, 17 septembre 2023, Saint-Sever-de-Rustan.

Saint-Sever-de-Rustan,Hautes-Pyrénées

Lecture théâtralisée « iel, écriture Inclusive » par les Livreurs de mots.

« iel » : pronom de la troisième personne de genre neutre, permettant de désigner des personnes dont le genre est inconnu ou ne se reconnaissant pas dans la binarité masculin/féminin.

L’écriture inclusive désigne l’ensemble des attentions graphiques et syntaxiques qui permettent d’assurer une égalité de représentations des deux sexes.

Concrètement, la lecture théâtralisée des Livreurs de mots plonge au cœur de cette nouvelle forme d’écriture et donc de pensée, afin de se familiariser, de découvrir et d’essayer de comprendre ensemble ce changement de paradigme qui surgit d’un besoin criant d’égalité et de justice entre les genres.

Entrée libre..

Staged reading « iel, écriture Inclusive » by Les Livreurs de mots.

« iel »: third-person pronoun of neutral gender, used to designate people whose gender is unknown or who do not recognize themselves in the masculine/feminine binarity.

Inclusive writing refers to all the graphic and syntactic features that ensure equal representation of both sexes.

In concrete terms, the Livreurs de mots theatrical reading plunges us into the heart of this new form of writing, and therefore of thinking, in order to familiarize ourselves with, discover and try to understand together this paradigm shift, which arises from a crying need for equality and justice between the sexes.

Admission free.

Lectura dramatizada « iel, écriture Inclusive » de los Livreurs de mots.

« iel »: pronombre de tercera persona de género neutro, utilizado para designar a las personas cuyo género se desconoce o que no se reconocen en la binaridad masculino/femenino.

La escritura inclusiva hace referencia a todas las características gráficas y sintácticas que garantizan una representación equitativa de ambos sexos.

En concreto, la lectura dramatizada Livreurs de mots se sumerge en el corazón de esta nueva forma de escritura y, por tanto, de pensamiento, para familiarizarnos, descubrir e intentar comprender juntos este cambio de paradigma que surge de una necesidad imperiosa de igualdad y justicia entre los sexos.

Entrada gratuita.

Theatralische Lesung « iel, écriture Inclusive » von den Livreurs de mots.

« iel » ist ein geschlechtsneutrales Pronomen der dritten Person, mit dem Personen bezeichnet werden können, deren Geschlecht unbekannt ist oder die sich nicht in der Binarität von männlich und weiblich wiedererkennen.

Inklusives Schreiben bezeichnet alle grafischen und syntaktischen Maßnahmen, die eine gleichberechtigte Darstellung beider Geschlechter ermöglichen.

Konkret bedeutet dies, dass die szenische Lesung der Livreurs de mots (Wortführer) in das Herz dieser neuen Form des Schreibens und damit des Denkens eintaucht, um sich mit diesem Paradigmenwechsel vertraut zu machen, ihn zu entdecken und gemeinsam zu versuchen, ihn zu verstehen, der aus einem schreienden Bedürfnis nach Gleichheit und Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern hervorgeht.

Eintritt frei.

