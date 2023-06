Fête de la musique D6 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 18 juin 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

L’association La Clandestine vous a concocté une journée toute en partage et en musique : grateferia, concerts, scène ouverte, pique-nique en mode auberge espagnole..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . .

D6 Parc de la Falquette

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The association La Clandestine has concocted a day full of sharing and music: grateferia, concerts, open stage, picnic in Spanish inn mode.

La asociación La Clandestine ha urdido una jornada llena de convivencia y música: grateferia, conciertos, escenario abierto, picnic en modo posada española.

Der Verein La Clandestine hat für Sie einen Tag voller Austausch und Musik zusammengestellt: Grateferia, Konzerte, offene Bühne, Picknick im Modus der Auberge espagnole.

Mise à jour le 2023-05-24 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère