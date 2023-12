Loto des écoles D58 Le Bourg Saint-Martin-de-Jussac, 1 décembre 2023, Saint-Martin-de-Jussac.

Saint-Martin-de-Jussac,Haute-Vienne

Une soirée loto avec tirage d’une tombola au profit des enfants des 2 écoles vous est proposé par l’Association des Parents d’Elèves St Brice sur Vienne et St Martin de Jussac.

Nombreux lots à gagner : cafetière Nespresso, bons d’achat hyper U, Mr Bricolage, entrées au Puy du Fou, vélo adulte… Sans oublier la vente de boissons, crêpes faites maison sur place. Pas de réservation possible..

D58 Le Bourg Salle des fêtes

Saint-Martin-de-Jussac 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Association des Parents d’Elèves St Brice sur Vienne et St Martin de Jussac is organizing an evening lotto and tombola to benefit the children of the 2 schools.

Lots of prizes to be won: Nespresso coffee maker, hyper U and Mr Bricolage vouchers, tickets to the Puy du Fou, adult bicycle… Not forgetting the sale of drinks and home-made crêpes. No reservations necessary.

La Association des Parents d’Elèves St Brice sur Vienne et St Martin de Jussac organiza una noche de lotería y sorteo en beneficio de los niños de las 2 escuelas.

Numerosos premios: cafetera Nespresso, vales de hyper U y Mr Bricolage, entradas para el Puy du Fou, bicicleta para adultos… Sin olvidar la venta de bebidas y crepes caseros. No es posible reservar.

Die Elternvereinigung St Brice sur Vienne und St Martin de Jussac veranstaltet einen Lottoabend mit einer Tombola zugunsten der Kinder der beiden Schulen.

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen: Nespresso-Kaffeemaschine, Einkaufsgutscheine für Hyper U, Mr Bricolage, Eintrittskarten für den Puy du Fou, Erwachsenenfahrrad… Nicht zu vergessen der Verkauf von Getränken und hausgemachten Crêpes vor Ort. Keine Reservierung möglich.

