PORTES OUVERTES AU DOMAINE POIRON DABIN D58 Château-Thébaud, 1 décembre 2023, Château-Thébaud.

Château-Thébaud,Loire-Atlantique

Au fil de la dégustation des vins du Domaine Poiron Dabin, vendredi 1er/12 de 14h à 19h et les 2 et 3/12 de 10h à 19h, , toute l’équipe vous accueille et vous conseille. Vous pourrez découvrir les produits gourmands de leurs partenaires..

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . .

D58

Château-Thébaud 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire



As you taste Domaine Poiron Dabin wines, on Friday 1/12 from 2pm to 7pm and on 2 and 3/12 from 10am to 7pm, the whole team welcomes you and advises you. You can also discover gourmet products from our partners.

Mientras degusta los vinos del Domaine Poiron Dabin, el viernes 1/12 de 14:00 a 19:00 y los días 2 y 3/12 de 10:00 a 19:00, todo el equipo estará allí para acogerle y aconsejarle. También podrá descubrir los productos gourmet de sus socios.

Während der Weinprobe der Domaine Poiron Dabin am Freitag, dem 1. Dezember von 14 bis 19 Uhr und am 2. und 3. Dezember von 10 bis 19 Uhr, empfängt Sie das gesamte Team und berät Sie gerne. Sie können auch die Feinschmeckerprodukte ihrer Partner entdecken.

Mise à jour le 2023-11-20 par eSPRIT Pays de la Loire