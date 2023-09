Atelier famille »La potion anti-loup-garou » D572 Montfiquet, 27 octobre 2023, Montfiquet.

Montfiquet,Calvados

La sorcière de la forêt ne trouve plus la recette de la potion

anti-loup-garou. Venez l’aider à retrouver les ingrédients de cette potion magique qui

appartiennent aux créatures les plus terrifiantes d’Halloween, inspirées pour beaucoup d’entre elles, des animaux de la forêt. RDV à Montfiquet.

Tarifs : 3€/adulte ; 6€/enfant de 4 à 12 ans.

Réservation obligatoire..

2023-10-27 14:30:00 fin : 2023-10-27 16:30:00. .

D572 Maison de la forêt

Montfiquet 14490 Calvados Normandie



The forest witch can’t find the recipe for the werewolf potion

werewolf potion. Come and help her find the ingredients of this magic potion, which belong to

belong to some of Halloween?s most terrifying creatures, many of them inspired by forest animals. RDV at Montfiquet.

Price: 3?/adult; 6?/children aged 4 to 12.

Reservations required.

La bruja del bosque no encuentra la receta de la poción del hombre lobo

poción de hombre lobo. Ven y ayúdala a encontrar los ingredientes de esta poción mágica, que pertenecen a

pertenecen a las criaturas más terroríficas de Halloween, muchas de ellas inspiradas en los animales del bosque. Punto de encuentro en Montfiquet.

Precio: 3?/adulto; 6?/niños de 4 a 12 años.

Imprescindible reservar.

Die Waldhexe kann das Rezept für den Trank nicht mehr finden

gegen Werwolf. Helfen Sie ihr, die Zutaten für den Zaubertrank zu finden

die zu den gruseligsten Halloween-Kreaturen gehören, von denen viele von den Tieren des Waldes inspiriert sind. Treffpunkt in Montfiquet.

Preise: 3/Erwachsener; 6/Kind von 4 bis 12 Jahren.

Reservierung erforderlich.

