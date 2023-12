Rando Apéro D513 Cricquebœuf Catégories d’Évènement: Calvados

Cricquebœuf Rando Apéro D513 Cricquebœuf, 14 juin 2024, Cricquebœuf. Cricquebœuf Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 18:30:00

fin : 2024-06-14 Baladez-vous sur notre sentier, entre forêt, campagne et plage, le temps de vous dépayser au cours d’une soirée.

Un apéro normand, avec vue, sera offert au cours du parcours. Rando de 6km, chaussures de marche fortement recommandées !.

Baladez-vous sur notre sentier, entre forêt, campagne et plage, le temps de vous dépayser au cours d’une soirée.

Un apéro normand, avec vue, sera offert au cours du parcours. Rando de 6km, chaussures de marche fortement recommandées !

Baladez-vous sur notre sentier, entre forêt, campagne et plage, le temps de vous dépayser au cours d’une soirée.

Un apéro normand, avec vue, sera offert au cours du parcours. Rando de 6km, chaussures de marche fortement recommandées ! .

D513

Cricquebœuf 14113 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT Honfleur-Beuzeville Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Cricquebœuf Autres Code postal 14113 Lieu D513 Adresse D513 Ville Cricquebœuf Departement Calvados Lieu Ville D513 Cricquebœuf Latitude 49.40239 Longitude 0.13924 latitude longitude 49.40239;0.13924

D513 Cricquebœuf Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cricquebuf/