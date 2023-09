Portes ouvertes au Verger de Beaunay D50 rue des vergers Beauval-en-Caux, 30 septembre 2023, Beauval-en-Caux.

Beauval-en-Caux,Seine-Maritime

Le Verger de Beaunay vous invite lors d’une journée porte ouverte, au programme:

– Conseils et échanges, Boris Bouquet vous accueille pour répondre à vos questions et vous conseiller sur les variétés de saison.

– Jeux pour les enfants, balade à poney, structure gonflable , concours de dessin.

– Animations pour les adultes, cueillette, jeux découverte sur la pomme, panier garnis à gagner.

– Dégustation, jus et grillés aux pommes avec les pommes du verger et par leurs boulangeries partenaires..

2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 18:00:00. .

D50 rue des vergers Verger de Beaunay

Beauval-en-Caux 76890 Seine-Maritime Normandie



The Verger de Beaunay invites you to an open day:

– Boris Bouquet will be on hand to answer your questions and advise you on the varieties in season.

– Games for children, pony rides, bouncy castle, drawing competition.

– Activities for adults, apple picking, apple discovery games, prize baskets to be won.

– Tasting, apple juice and grilled apples from the orchard and partner bakeries.

El Verger de Beaunay le invita a una jornada de puertas abiertas:

– Boris Bouquet estará a su disposición para responder a sus preguntas y aconsejarle sobre las variedades de temporada.

– Juegos para niños, paseos en poni, castillo hinchable, concurso de dibujo.

– Entretenimiento para adultos, recogida de manzanas, juegos sobre manzanas, cestas con premios.

– Degustación, zumo de manzana y manzanas asadas del huerto y de sus panaderías asociadas.

Der Obstgarten von Beaunay lädt Sie zu einem Tag der offenen Tür ein, auf dem Programm stehen:

– Beratung und Austausch: Boris Bouquet empfängt Sie, um Ihre Fragen zu beantworten und Sie über die Sorten der Saison zu beraten.

– Spiele für Kinder, Ponyreiten, Hüpfburg, Malwettbewerb.

– Animationen für Erwachsene, Pflücken, Entdeckungsspiele rund um den Apfel, es gibt einen Präsentkorb zu gewinnen.

– Verkostung, Saft und gegrillte Äpfel mit Äpfeln aus dem Obstgarten und von ihren Partnerbäckereien.

