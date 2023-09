Monument Jeu d’Enfant à Glanum D5 Saint-Rémy-de-Provence, 21 octobre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Les samedi 21 et dimanche 22 octobre, venez en famille vous replonger dans l’Antiquité, avec l’événement « Monument Jeu d’Enfant »..

2023-10-21 fin : 2023-10-22 . .

D5 Site Archéologique de Glanum

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On Saturday 21 and Sunday 22 October, take the whole family back to antiquity with the « Monument Jeu d’Enfant » event.

El sábado 21 y el domingo 22 de octubre, transporte a toda la familia a la Antigüedad con el evento « Monument Jeu d’Enfant ».

Am Samstag, den 21. und Sonntag, den 22. Oktober können Sie sich mit Ihrer Familie in die Antike zurückversetzen lassen, wenn die Veranstaltung « Monument Jeu d’Enfant » stattfindet.

Mise à jour le 2023-09-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles