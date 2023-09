Journées Européennes du Patrimoine : Visite Commentée du Site Archéologique de Glanum D5 Saint-Rémy-de-Provence, 16 septembre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Glanum, splendide site archéologique gréco-romain niché au cœur d’un vallon, abrite d’importants vestiges religieux et civils .A l’extérieur, le Mausolée et l’Arc de Triomphe, appelés les Antiques marquaient autrefois l’entrée de Glanum..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

D5 Site Archéologique de Glanum

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Glanum, a splendid Greco-Roman archaeological site nestled in the heart of a valley, is home to important religious and civil remains. Outside, the Mausoleum and the Triumphal Arch, called the Antiques, once marked the entrance to Glanum.

Glanum, espléndido yacimiento arqueológico grecorromano enclavado en el corazón de un valle, alberga importantes vestigios religiosos y civiles, entre los que destacan el Mausoleo y el Arco del Triunfo, conocido como las Antigüedades, que antaño marcaba la entrada a Glanum.

Glanum ist eine herrliche griechisch-römische Ausgrabungsstätte, die in einem Tal liegt und bedeutende religiöse und zivile Überreste beherbergt.

Mise à jour le 2023-09-15 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles