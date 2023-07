Les Ateliers de Glanum – Vacances d’été D5 Saint-Rémy-de-Provence, 13 juillet 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Les ateliers de Glanum reprennent pour les vacances d’été : des demi-journées ludiques à partager avec vos enfants.



Visite et atelier permettront à vos enfants de découvrir ou re-découvrir le site en s’amusant.. Enfants

2023-07-13 10:00:00 fin : 2023-07-13 . .

D5 Site Archéologique de Glanum

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Glanum workshops are back for the summer holidays: fun half-days to share with your children.



Visits and workshops will allow your children to discover or rediscover the site in a fun way.

Vuelven los talleres Glanum para las vacaciones de verano: divertidas medias jornadas para compartir con sus hijos.



Las visitas y los talleres permitirán a sus hijos descubrir o redescubrir el yacimiento de forma lúdica.

Die Workshops von Glanum starten wieder in die Sommerferien: spielerische Halbtage, die Sie mit Ihren Kindern teilen können.



Besichtigung und Workshops ermöglichen es Ihren Kindern, die Stätte auf spielerische Weise zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Mise à jour le 2023-07-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles