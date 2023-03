Ateliers poterie au hameau de La Madeleine D5 La Chapelle-Saint-Quillain La Chapelle-Saint-Quillain Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Haute-Saône La Chapelle-Saint-Quillain . Découvrez des après-midis « poterie » organisés à l’auberge de La Madeleine avec Angel céramiste depuis 13 ans. Débutants acceptés. Deux dates à retenir : 5 et 12 avril et 3 horaires disponibles : 14 à 16h ; 16h30 à 17h30 et 19h à 21h.

Inscription obligatoire. Tarif séance : 30 euros +33 3 63 87 00 04 D5 Auberge de La Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain

