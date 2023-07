La Nuit des Etoiles D47 Saint-Loup-Lamairé, 11 août 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Dans le cadre de la Nuit des Etoiles, deux soirées Astronomie organisées par la Bêta-Pi les 4 et 11 août. Food truck à partir de 19 h 30. Début des activités à partir de 21 h. Gratuit..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . .

D47

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of Nuit des Etoiles, two Astronomy evenings organized by Bêta-Pi on August 4 and 11. Food truck from 7:30 p.m. Activities start at 9 pm. Free admission.

En el marco de la Nuit des Etoiles, dos veladas astronómicas organizadas por Bêta-Pi los días 4 y 11 de agosto. Food truck a partir de las 19.30 h. Actividades a partir de las 21.00 h. Entrada gratuita.

Im Rahmen der Nacht der Sterne finden am 4. und 11. August zwei von der Beta-Pi organisierte Astronomieabende statt. Foodtruck ab 19:30 Uhr. Beginn der Aktivitäten ab 21 Uhr. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-07-08 par CC Airvaudais Val du Thouet